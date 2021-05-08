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İstanbul’da hafta içi kuş uçmayan Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde gece hareketlilik yaşandı

DHA
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Giriş: 08.05.2021 09:50
Güncelleme:08.05.2021 09:57
Pazarlar bugün 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. İstanbul Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde de bu nedenle hareketlilik vardı. Bir hal esnafı, "Hafta içi pazarlar olmadığı zaman hal ölü durumda. O yüzden bugün yoğunluk söz konusu. En çok domates satıyoruz. Bizde domatesin kilosunu 3 buçuk lira ile 4 buçuk lira arasında satıyor." dedi.
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