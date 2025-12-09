09 Aralık 2025, Salı

38 yıldır ilmek ilmek işleyerek mesleğini yaşatmaya çalışıyor
38 yıldır ilmek ilmek işleyerek mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Giriş: 09.12.2025 13:01
Sivas'ta 38 yıldır yemeni üreten Zafer Kıtlık, yok olmaya yüz tutan geleneksel ayakkabı kültürünü ayakta tutmaya çalışıyor. "Bu meslek kaybolmasın" diyen Kıtlık, mesleği yeniden canlandırmaları için vatandaşların yemeni alıp kullanmalarını istediğini söyledi.
