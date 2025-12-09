Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ortalığı birbirine kattı

Pendik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara çarparak ortalığı birbirine kattı. Sürücünün çarptığı araçtan uzaklaştıktan sonra geri gelip yeniden çarptığı ve vatandaşların sürücüye müdahale ettiği anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.