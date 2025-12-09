09 Aralık 2025, Salı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ortalığı birbirine kattı
Giriş: 09.12.2025 13:07
Pendik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araçlara çarparak ortalığı birbirine kattı. Sürücünün çarptığı araçtan uzaklaştıktan sonra geri gelip yeniden çarptığı ve vatandaşların sürücüye müdahale ettiği anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.