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İstanbul'da görsel şölen! Dolunaylı gece böyle kaydedildi |Video
İstanbul'da gece saatlerinde ortaya çıkan dolunay renkli görüntülere sahne oldu. Zaman zaman bulutların arasında kaybolan dolunay görsel şölen oluşturdu.
İstanbul'da gece saatlerinde ortaya çıkan dolunay renkli görüntülere sahne oldu. Zaman zaman bulutların arasında kaybolan dolunay görsel şölen oluşturdu.