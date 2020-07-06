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İstanbul'da görsel şölen! Dolunaylı gece böyle kaydedildi |Video

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Giriş: 06.07.2020 09:36
Güncelleme:06.07.2020 09:43
İstanbul'da gece saatlerinde ortaya çıkan dolunay renkli görüntülere sahne oldu. Zaman zaman bulutların arasında kaybolan dolunay görsel şölen oluşturdu.

İstanbul'da gece saatlerinde ortaya çıkan dolunay renkli görüntülere sahne oldu. Zaman zaman bulutların arasında kaybolan dolunay görsel şölen oluşturdu.

İstanbulda görsel şölen! Dolunaylı gece böyle kaydedildi İSTANBUL'DA GÖRSEL ŞÖLEN! DOLUNAYLI GECE BÖYLE KAYDEDİLDİ

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