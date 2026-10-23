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Dört gollü düelloda kazanan çıkmadı! Beşiktaş ile Crystal Palace yenişemedi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dört gollü düelloda kazanan çıkmadı! Beşiktaş ile Crystal Palace yenişemedi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Crystal Palace'ı konuk etti. Dolmabahçe'de oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

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