06 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul'da görsel şölen! Dolunaylı gece böyle kaydedildi

İstanbul'da görsel şölen! Dolunaylı gece böyle kaydedildi

İstanbul'da gece saatlerinde ortaya çıkan dolunay renkli görüntülere sahne oldu. Zaman zaman bulutların arasında kaybolan dolunay görsel şölen oluşturdu.

Giriş Tarihi: 06.07.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 09:42
  • 1
  • 8
İstanbul'da görsel şölen! Dolunaylı gece böyle kaydedildi |Video
İstanbul'da görsel şölen! Dolunaylı gece böyle kaydedildi |Video

İstanbul'da gece saatlerinde ortaya çıkan dolunay renkli görüntülere sahne oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
İstanbul'da görsel şölen! Dolunaylı gece böyle kaydedildi |Video
İstanbul'da görsel şölen! Dolunaylı gece böyle kaydedildi |Video

Zaman zaman bulutların arasında kaybolan dolunay görsel şölen oluşturdu.

  • 3
  • 8
İstanbul'da görsel şölen! Dolunaylı gece böyle kaydedildi |Video
İstanbul'da görsel şölen! Dolunaylı gece böyle kaydedildi |Video

İşte o görüntüler...

  • 4
  • 8
İstanbul'da görsel şölen! Dolunaylı gece böyle kaydedildi |Video
İstanbul'da görsel şölen! Dolunaylı gece böyle kaydedildi |Video
  • 5
  • 8
İstanbul'da görsel şölen! Dolunaylı gece böyle kaydedildi |Video
İstanbul'da görsel şölen! Dolunaylı gece böyle kaydedildi |Video