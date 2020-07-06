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İstanbul'da görsel şölen! Dolunaylı gece böyle kaydedildi
İstanbul'da gece saatlerinde ortaya çıkan dolunay renkli görüntülere sahne oldu. Zaman zaman bulutların arasında kaybolan dolunay görsel şölen oluşturdu.
Giriş Tarihi: 06.07.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 09:42
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İstanbul'da görsel şölen! Dolunaylı gece böyle kaydedildi |Video
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İstanbul'da görsel şölen! Dolunaylı gece böyle kaydedildi |Video
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İstanbul'da görsel şölen! Dolunaylı gece böyle kaydedildi |Video
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İstanbul'da görsel şölen! Dolunaylı gece böyle kaydedildi |Video
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- 8
İstanbul'da görsel şölen! Dolunaylı gece böyle kaydedildi |Video