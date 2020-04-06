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İstanbul'da giriş - çıkış denetimi: Trafiğin sonu görülmüyor!
Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'a giriş ve çıkışın kapatılmasının ardından D-100 Karayolu, Tuzla mevkinde polisin denetimi sürüyor. Kontrol için bekleyen araçlar trafik yoğunluğuna neden oldu.
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