İstanbul'da giriş - çıkış denetimi: Trafiğin sonu görülmüyor!

Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'a giriş ve çıkışın kapatılmasının ardından D-100 Karayolu, Tuzla mevkinde polisin denetimi sürüyor. Kontrol için bekleyen araçlar trafik yoğunluğuna neden oldu.