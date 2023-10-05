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İstanbul'da gıda denetimi! Hileli et nasıl anlaşılır?

A Haber
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Giriş: 05.10.2023 14:12
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri toplu tüketim yapılan yerlerde gıda güvenliğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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