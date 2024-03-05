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İstanbul'da feci kaza! TEM Otoyolu karşıdan karşıya geçmek istediler! 5 kişi hayatını kaybetti...

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Giriş: 05.03.2024 06:26
TEM Otoyolu Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli istikametinde seyir halindeki bir otomobil otoyoldan geçmeye çalışan yayalara çarptı. Yaşanan kazada 5 kişi hayatını kaybederken, kazada yaşamını yitiren vatandaşların kimlikleri de belli oldu. İşte detaylar...
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