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İstanbul’da eski nişanlı dehşeti! Boynundan vurulan Ülkü 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

DHA
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Giriş: 04.01.2023 09:46
İstanbul’da 22 yaşındaki Bedirhan Uysal, 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz’ü evinin önünden kaçırmaya çalıştı. Ersöz direnince, Uysal silahını ateşledi. Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan genç kadın, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.
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