04 Ocak 2023, Çarşamba
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İstanbul’da eski nişanlı dehşeti! Boynundan vurulan Ülkü 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
İstanbul’da 22 yaşındaki Bedirhan Uysal, 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz’ü evinin önünden kaçırmaya çalıştı. Ersöz direnince, Uysal silahını ateşledi. Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan genç kadın, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.