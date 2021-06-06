İstanbul'da ele geçirildi: Yerli türleri yok edebilir!

İstanbul'da canlı hayvan kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı yollardan getirilen 'Aleksander' diye tabir edilen 38 adet İskender papağanı kurtarıldı. Beykoz'da 3 evin çatı katını kaçak papağan çiftliğine dönüştürdüğü iddia edilen 2 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı. Öte yandan TÜBİTAK, İskender papağanının yerli kuş türlerinin neslini tüketebilecek istilacı bir tür olduğunu kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN