İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 512 kilo 786 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen dev uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alınırken, 512 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "İnsanlığın büyük düşmanı olan, neslin büyük düşmanı olan zehir tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" dedi.

