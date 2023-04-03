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İstanbul’da dev kaya kabusu! Ev ve arabaların üstüne devrildi

A Haber
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Giriş: 03.04.2023 08:55
Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan devasa kayalar parçalandı ve mahalleye düşmeye başladı. Korku içinde yaşayan mahalle sakinleri dev kaya kabusuna çözüm bekliyor.
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