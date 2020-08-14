14 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! Sosyal mesafeyi hiçe sayıp terör estirdiler

İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! Sosyal mesafeyi hiçe sayıp terör estirdiler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2020 12:46
Güncelleme:14.08.2020 13:17
İstanbul Valiliği tarafından asker uğurlamalarında kısıtlama yapılmasına rağmen megakentte yine dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. Asker uğurlamak için korona virüs salgınına rağmen maske takmadan ve sosyal mesafeye uymadan bir araya gelen gruplar, havai fişek fırlatıp konvoy halinde trafiğe çıktı. Magandalar, yolları trafiğe kapatıp tabancalarla havaya ateş açtı, otomobillerle drift atıp patinaj çekti.
İstanbulda dehşete düşüren görüntüler! Sosyal mesafeyi hiçe sayıp terör estirdiler İSTANBUL'DA DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER! SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYIP TERÖR ESTİRDİLER

Dehşete düşüren görüntüler!
Dehşete düşüren görüntüler!
Tanesi 1 kilogram! Dev biber...
Tanesi 1 kilogram! Dev biber...
Bolu'da gece yarısı dehşet anları!
Bolu'da gece yarısı dehşet anları!
Maltepe'de kafeye silahlı baskın!
Maltepe'de kafeye silahlı baskın!
İçişleri Bakanlığından eş zamanlı uygulama
İçişleri Bakanlığından eş zamanlı uygulama
Eşini öldürmek için cezaevinden firar etti!
Eşini öldürmek için cezaevinden firar etti!
İzmir'de makilik alanda yangın
İzmir'de makilik alanda yangın
Kadına saldırdı! Otomobilin üzerine çıkıp...
Kadına saldırdı! Otomobilin üzerine çıkıp...
Maskesiz genç neye uğradığını şaşırdı
Maskesiz genç neye uğradığını şaşırdı
Sosyal medyada infial uyandırdı! Köpeğe işkence kamerada
Sosyal medyada infial uyandırdı! Köpeğe işkence kamerada
Mucize ilaç diye çamaşır suyu!
Mucize ilaç diye çamaşır suyu!
Mahalleyi savaş alanına çeviren kavga kamerada
Mahalleyi savaş alanına çeviren kavga kamerada
Daha Fazla Video Göster