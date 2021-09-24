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İstanbul’da cuma trafiği erkenden başladı

İHA
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Giriş: 24.09.2021 08:50
İstanbul’da haftanın son mesai gününde trafik yoğunluğu günün erken saatlerden itibaren kendini göstermeye başladı. Trafik yoğunluğu % 55 olarak ölçümlendi. D-100 karayolu Kadıköy yönünde zaman zaman durma noktasına gelen trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi.

İstanbul'da haftanın son okul ve mesai gününde de trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. D-100 Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 55

Özellikle Kadıköy yönünde oluşan trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 08.00 itibariyle yüzde 55 olarak ölçümlendi.

Diğer taraftan oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

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