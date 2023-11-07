İstanbul’da boksör gence intikam saldırısı kamerada: Dövdüğü şahıs tarafından silahla vuruldu

Kağıthane’de amatör boksör bir genç, antrenman çıkışı önceden sokakta dövdüğü bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Boksör gencin telefonla konuşuyormuş gibi yapan şahıs tarafından yaralandığı an kameralara anbean yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri intikam saldırısı yapan saldırganı gözaltına alındı.