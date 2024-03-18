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İstanbul'da bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak öldüren Temel Ünlü hakkında karar

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 16:22
Güncelleme:18.03.2024 16:22
Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Temel Ünlü 'Olası kastla ölüme neden olma' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın uslanmaz bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek cezada indirim uygulamadı. Temel Ünlü savunmasında, “Fren yaptım ve direksiyonu kırdım. Ancak kazaya engel olamadım. Ben olaydan sonra kaçtım. Çünkü can güvenliğimden korktum. Bu olay haberlere yansımıştı ve sanki cinayetmiş gibi anlatılıyordu. İçinde bulunduğum durumdan memnun değilim" dedi.
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