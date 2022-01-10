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İstanbul'da beyzbol sopasıyla terör estiren taksici hakkında karar verildi

İHA
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Giriş: 10.01.2022 01:37
Güncelleme:10.01.2022 01:37
TEM Otoyolu’nda trafikte tartıştığı sürücüye beyzbol sopasıyla saldıran taksi sürücüsü hakkında karar verildi. Kağıthane'de yaşanan olayın görüntülerine ise vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterirken video kısa süre içerisinde en çok izlenen arasında girdi.

Kağıthane TEM Otoyolu'nda 9 Ocak günü bir taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşanmıştı.

Yaşanan tartışmanın ardından taksi şoförü, bagajındaki beyzbol sopasıyla otomobil sürücüsüne saldırmıştı. Otomobilin camını kıran taksi şoförü, sürücüyü de kolundan yaralamıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda saldırgan taksi şoförünün S.D. olduğu tespit edildi. Taksi şoförü S.D. hakkında 4 bin 70 TL cezai işlem uygulandı.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından S.D.'nin şoför kartı da süresiz iptal edilerek, araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

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