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İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı | İlk görüntüler - Son Dakika Haberleri

İHA
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Giriş: 19.01.2022 01:09
Güncelleme:19.01.2022 01:10
İstanbul’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Kentin yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı yer yer etkisini göstermeye devam ediyor. Son dakika gelişmesinin detayları ve ilk görüntüler haberimizde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelinde yağış uyarılarının ardından, İstanbul'un yüksek kesimlerinde, akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
İstanbul için beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yağan kar yağışı yer yer bastırırken aralıklarla devam etti. Yağan kar yağışı sonrası birçok ilçede yollar beyaza büründü.

Belediyeleri ait tuzlama araçları ise caddelerde ve otoyollarda tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

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