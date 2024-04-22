22 Nisan 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İstanbul'da AVM otoparkında çıkan yangında faciayı tahliye yanları önledi
İstinye'deki bir AVM'nin otoparkında çıkan yangın sonrası duman tahliye fanları gündeme geldi. Yangında AVM'dekiler duman tahliye fanlarıyla kurtuldu. Duman tahliye fanları karbonmonoksit zehirlenmesini önlüyor. Peki fan sistemi nedir? Nasıl çalışır? Merak edilenleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan iş güvenliği uzmanı Ogün Şimşek anlattı.