İstanbul'da AVM otoparkında çıkan yangında faciayı tahliye yanları önledi

İstinye'deki bir AVM'nin otoparkında çıkan yangın sonrası duman tahliye fanları gündeme geldi. Yangında AVM'dekiler duman tahliye fanlarıyla kurtuldu. Duman tahliye fanları karbonmonoksit zehirlenmesini önlüyor. Peki fan sistemi nedir? Nasıl çalışır? Merak edilenleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan iş güvenliği uzmanı Ogün Şimşek anlattı.

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