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İstanbul'da Aedes paniği! Aedes sivrisinek ısırığı belirtileri neler?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.08.2022 15:48
Aedes sivrisinek ısırığı belirtileri neler? Havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak seyretmesi nedeniyle sivrisineklerin hastalık bulaştırma riski devam ediyor. Sivrisinek kaynaklı birçok hastalık bulunurken, bunlardan biri de Zika virüsüdür. İstanbul'da 'Aedes' türü sivrisineklerde artış yaşanırken, aedes sivrisinek ısırığı belirtileri araştırılmaya başlandı. Peki, Aedes sivrisinek ısırığı belirtileri neler? Zika virüsü nedir? Zika virüsü belirtileri nelerdir? Zika virüsü ölümcül mü? İşte haberin detayları...
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