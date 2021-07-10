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İstanbul’da 8 tane şok operasyon! Yakalanmamak için folyoya kaplamışlar

DHA
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Giriş: 10.07.2021 13:53
İstanbul'da 8 operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken 123 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlardan birinde Atatürk Havalimanı Kargo Terminali'nde bir TIR'ın dorsesinde X-RAY cihazlarıyla yapılacak kontrollerde vücut ısılarının belli olmaması için kendilerini alüminyum folyoya sardıkları belirlenen 2 kaçak yakalandı.
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