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İstanbul'da 7 ilçeye eş zamanlı operasyon: 4 kişi tutuklandı

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Giriş: 27.07.2020 10:18
Güncelleme:27.07.2020 10:22
Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, İstanbul’un 7 ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda kilolarca uyuşturucu ele geçirilirken 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 21 – 23 Temmuz tarihleri arasında Silivri, Kağıthane, Fatih, Ümraniye, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Pendik ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 6 kilo 900 gram afyon sakızı 2 kilo 386,85 gram metamfetamin maddesi, 19,22 gram eroin maddesi, 0,25 gram kokain maddesi, 209 adet Ecstasy hap, 78,9 gram sentetik kannabinoid, 2,17 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 100 TL ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden 5'i haklarında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema Alim Dalgıç/SABAH

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