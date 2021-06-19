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İstanbul’da 3,9’luk deprem! Vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı

A Haber
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Giriş: 19.06.2021 15:34
Güncelleme:19.06.2021 15:35
İstanbul'da vatandaşları paniğe sevk eden bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.08'de merkez üssü İstanbul Kartal olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı ve sokağa çıktılar. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır, canlı yayınına katılarak sokaklardaki son durumu ve gelişmeleri aktardı.
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