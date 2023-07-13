İstanbul’da 10 Temmuz'da kaçırılan gencin cesedi derin dondurucudan çıktı

İstanbul'da 10 Temmuz’da kaçırılan 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ın cansız bedeni bir dairedeki derin dondurucuda bulundu. Olayla ilgili çarpıcı bilgilere de ulaşıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

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