İstanbul’a kış geri dönüyor! Fırtına ve yağış geliyor

İstanbul'da pazar ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşüyle birlikte etkili olması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Pazar akşamı başlayacak fırtınayla birlikte ani sıcaklık düşüşü yaşanacak. İstanbul'da hafta sonu aralıklı yağış var ve yarın sabah sis ve pus görülebilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN