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İstanbul’a kış geri dönüyor! Fırtına ve yağış geliyor

İstanbul'a kış geri dönüyor! Fırtına ve yağış geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.04.2025 09:37
İstanbul'da pazar ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşüyle birlikte etkili olması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Pazar akşamı başlayacak fırtınayla birlikte ani sıcaklık düşüşü yaşanacak. İstanbul'da hafta sonu aralıklı yağış var ve yarın sabah sis ve pus görülebilecek.
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İstanbul’a kış geri dönüyor! Fırtına ve yağış geliyor
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