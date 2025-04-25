25 Nisan 2025, Cuma
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İstanbul'a kış geri dönüyor! Fırtına ve yağış geliyor
İstanbul'da pazar ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşüyle birlikte etkili olması beklenen fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Pazar akşamı başlayacak fırtınayla birlikte ani sıcaklık düşüşü yaşanacak. İstanbul'da hafta sonu aralıklı yağış var ve yarın sabah sis ve pus görülebilecek.