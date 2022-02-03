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İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da sabah trafiği nasıl?

A Haber
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Giriş: 03.02.2022 08:35
Megakentte sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Silivri'de gece boyunca yer yer kar yağışı etkili oldu. Kırklareli'de kar etkisini artırdı. Dereköy Sınır Kapısı yolunda TIR ve otobüs geçişine izin verilmedi. İstanbul’da ise trafik yoğunluğu yüzde 50 civarında seyrediyor. Peki İstanbul güne nasıl başlıyor? İstanbul’a kar yağacak mı? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
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