03 Şubat 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da sabah trafiği nasıl?
Megakentte sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. Silivri'de gece boyunca yer yer kar yağışı etkili oldu. Kırklareli'de kar etkisini artırdı. Dereköy Sınır Kapısı yolunda TIR ve otobüs geçişine izin verilmedi. İstanbul’da ise trafik yoğunluğu yüzde 50 civarında seyrediyor. Peki İstanbul güne nasıl başlıyor? İstanbul’a kar yağacak mı? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.