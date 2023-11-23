23 Kasım 2023, Perşembe
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İstanbul'a kar yağacak mı? Hafta sonu sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hafta sonu İstanbul'da sıcaklık 10 derece birden düşecek. Pazar günü İstanbul'a kar beklentisi de var. Merak edilenleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan meteoroloji ve iklim uzmanı Prof. Dr. Barbaros Gönençgil anlattı.