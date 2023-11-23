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İstanbul'a kar yağacak mı? Hafta sonu sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

A Haber
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Giriş: 23.11.2023 12:23
Güncelleme:23.11.2023 12:31
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hafta sonu İstanbul'da sıcaklık 10 derece birden düşecek. Pazar günü İstanbul'a kar beklentisi de var. Merak edilenleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan meteoroloji ve iklim uzmanı Prof. Dr. Barbaros Gönençgil anlattı.
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