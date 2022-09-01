01 Eylül 2022, Perşembe
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İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağmur yağacak! Meteoroloji ve AFAD gün vererek o illeri açıkladı
Meteoroloji ve AFAD İstanbul için peş peşe sağanak yağmur uyarısı yaptı. 5 günlük hava durumu raporunda sel, su baskını ve gök gürültülü sağanak yağmur beklendiği belirtildi. İstanbul'da hafta boyunca yağışlı havanın olacağı açıklanırken, İzmir ve Ankara'da güneşli hava hakim olacak. AFAD ise birçok il valiliğine tedbir mesajı gönderdi.