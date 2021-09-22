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İstanbul yol trafiğinde son durum nasıl? A Haber muhabiri canlı yayında aktardı

A Haber
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Giriş: 22.09.2021 18:50
İstanbul'da mesai saati bitimiyle birlikte trafikte yoğunluk yaşanıyor. Haliç Köprüsü güzergahındaki son durumu canlı yayında aktaran A Haber muhabiri Esra Keskin an itibariyle youğunluğun yüzde 62 seviyesinde olduğunu belirtti. Öte yandan Keskin, Zincirlikuyu ve Mahmutbey mevkiilerinde yaşanan trafik kazaları nedeniyle bu güzergahları kullanacak olan sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyardı. İşte İstanbul trafiğinde son durum...

İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR İÇİN TIKLAYIN - 22 EYLÜL 2021

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