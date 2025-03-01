01 Mart 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İstanbul ve Anadolu’da Ramazan ve ilk iftar heyecanı!
İstanbul ve Anadolu’da Ramazan ve ilk iftar heyecanı!

İstanbul ve Anadolu’da Ramazan ve ilk iftar heyecanı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.03.2025 15:03
İslam alemi ilk iftarın heyecanını yaşarken hazırlıklar da hızlandırdı. Eminönü'nde ilk iftar için alışveriş telaşı var. Tokat’ta ise iftar çadırlarında hazırlıklar sürüyor. Kayseri’de çarpı pazarda sofralar için alışveriş heyecanı yaşanıyor. Afyonkarahisar’da özel lezzetler eşliğinde iftar için geri sayım var. İstanbul ve yurt genelinden detayları ekiplerimiz aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul ve Anadolu’da Ramazan ve ilk iftar heyecanı!
İstanbul’da kezzaplı dehşet!
İstanbul'da kezzaplı dehşet!
Ramazan ve ilk iftar heyecanı!
Ramazan ve ilk iftar heyecanı!
Ankara’da yatak fabrikasında yangın!
Ankara’da yatak fabrikasında yangın!
4 yaşındaki kayıp Nazlı aranıyor
4 yaşındaki kayıp Nazlı aranıyor
Rize kara gömüldü!
Rize kara gömüldü!
Miniklerin Ramazan coşkusu!
Miniklerin Ramazan coşkusu!
Nerede o eski Ramazanlar!
Nerede o eski Ramazanlar!
Kavgayı ayırmaya çalışırken kalp krizinden öldü
Kavgayı ayırmaya çalışırken kalp krizinden öldü
Çocukların tartışmasına aileler de dahil oldu!
Çocukların tartışmasına aileler de dahil oldu!
Kavşakta korkutan kaza: 4 kişi yaralandı
Kavşakta korkutan kaza: 4 kişi yaralandı
Teravih namazı esnasında sobadan gaz sızıntısı!
Teravih namazı esnasında sobadan gaz sızıntısı!
Diyanet İşleri Başkanı Konya’da ilk teravih namazını kıldırdı!
Diyanet İşleri Başkanı Konya'da ilk teravih namazını kıldırdı!
Daha Fazla Video Göster