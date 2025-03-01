İstanbul ve Anadolu’da Ramazan ve ilk iftar heyecanı!

İslam alemi ilk iftarın heyecanını yaşarken hazırlıklar da hızlandırdı. Eminönü'nde ilk iftar için alışveriş telaşı var. Tokat’ta ise iftar çadırlarında hazırlıklar sürüyor. Kayseri’de çarpı pazarda sofralar için alışveriş heyecanı yaşanıyor. Afyonkarahisar’da özel lezzetler eşliğinde iftar için geri sayım var. İstanbul ve yurt genelinden detayları ekiplerimiz aktardı.

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