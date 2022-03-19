İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 12.00-24.00 saatleri arasında yoğun kar yağışı olacak

İstanbul’da kar etkisini giderek artıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada,“ Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün bu sabah 10.30’daki verilerine göre İstanbul genelinde bugün 12.00-24.00 arası Kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Lütfen dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım.” dedi.

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