19 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 12.00-24.00 saatleri arasında yoğun kar yağışı olacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 12.00-24.00 saatleri arasında yoğun kar yağışı olacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.03.2022 12:11
İstanbul’da kar etkisini giderek artıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada,“ Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün bu sabah 10.30’daki verilerine göre İstanbul genelinde bugün 12.00-24.00 arası Kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Lütfen dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’a yoğun kar yağışı uyarısı!
İstanbul'a yoğun kar yağışı uyarısı!
Kocasını öldürüp tandırda yaktı
Kocasını öldürüp tandırda yaktı
Göçmen kaçakçılarına operasyon
Göçmen kaçakçılarına operasyon
1915 Çanakkale Köprüsü’nde lazer ışık gösterisi
1915 Çanakkale Köprüsü'nde lazer ışık gösterisi
Tem’de feci kaza: Yol trafiğe kapandı!
Tem'de feci kaza: Yol trafiğe kapandı!
AVM otoparkında cinayet!
AVM otoparkında cinayet!
Kar yağışı gece etkisini artırdı!
Kar yağışı gece etkisini artırdı!
Ailelere sahte cast ajansı uyarısı
Ailelere sahte cast ajansı uyarısı
İstanbul’da turuncu alarm!
İstanbul'da turuncu alarm!
Doktorun görüntüleri ortaya çıktı
Doktorun görüntüleri ortaya çıktı
Yolcu otobüsü devrildi: 23 yaralı
Yolcu otobüsü devrildi: 23 yaralı
Karınca yuvasına beton döktüler!
Karınca yuvasına beton döktüler!
Daha Fazla Video Göster