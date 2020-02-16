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16.02.2020

İstanbul Tuzla'da tersanede korku dolu anlar! Gemide yangın çıktı | Video

Tuzla’da bir tersanede bulunan geminin makine dairesinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile söndürüldü. İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir tersanede bakımı yapılan kuru yük gemisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak kısa sürede söndürülen yangın, gemide hasara neden oldu.

Ekipler, gemide bir süre soğutma çalışması yaptı.

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