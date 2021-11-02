02 Kasım 2021, Salı
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İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 72'yi geçti | Alternatif güzergahları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı
Son dakika haberleri... İstanbul trafiği mesai saati bitimiyle birlikte yoğunluk arttı. Saat 18 itibariyle trafiğin yoğunluk yüzdesi 72'yi geçti. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik trafikteki son durumu ve alternatif güzergahları canlı yayında aktardı.
İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR