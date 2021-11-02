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İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 72'yi geçti | Alternatif güzergahları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.11.2021 18:41
Güncelleme:02.11.2021 18:41
Son dakika haberleri... İstanbul trafiği mesai saati bitimiyle birlikte yoğunluk arttı. Saat 18 itibariyle trafiğin yoğunluk yüzdesi 72'yi geçti. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik trafikteki son durumu ve alternatif güzergahları canlı yayında aktardı.

İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 72’yi geçti
İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 72'yi geçti
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