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İstanbul trafiğinde son durum ne? İşte yoğunluk haritası

A Haber
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Giriş: 23.12.2021 08:41
Son dakika haberi... Megakent İstanbul yeni güne nasıl başladı? Hangi bölgelerde yoğunluk yaşanıyor? Trafikteki son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

İstanbul yeni güne sabah trafiği ile başladı.

Manzara değişmedi. Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 54 seviyesinde.

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