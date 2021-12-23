23 Aralık 2021, Perşembe
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İstanbul trafiğinde son durum ne? İşte yoğunluk haritası
Son dakika haberi... Megakent İstanbul yeni güne nasıl başladı? Hangi bölgelerde yoğunluk yaşanıyor? Trafikteki son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
İstanbul yeni güne sabah trafiği ile başladı.
Manzara değişmedi. Son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 54 seviyesinde.