İstanbul trafiğinde son durum! Köprülerde trafik nasıl?

İstanbul trafiğinde son durum ne? Birçok noktada kazalar nedeniyle yoğunluk oluştuğu bilgisi var. Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişlerde yoğunluk artıyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.

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