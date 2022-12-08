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İstanbul trafiğinde son durum! Köprülerde trafik nasıl?

A Haber
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Giriş: 08.12.2022 08:58
İstanbul trafiğinde son durum ne? Birçok noktada kazalar nedeniyle yoğunluk oluştuğu bilgisi var. Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişlerde yoğunluk artıyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.

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