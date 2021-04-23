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İstanbul Pendik'te makas terörü! Feci kazada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

İHA
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Giriş: 23.04.2021 20:26
Güncelleme:23.04.2021 20:27
Pendik D-100 karayolunda makas atarak aşırı hızla ilerleyen otomobil, duraktan yolcu alan minibüse çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

SON DAKİKA | Pendik D-100 karayolunda makas atarak aşırı hızla ilerleyen otomobil, duraktan yolcu alan minibüse çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Pendik D-100 karayolu Ankara istikametinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CUG 571 plakalı Audi marka araç, aşırı hızla makas atarak ilerlediği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bu sırada duraktan yolcu alan 34 M 5656 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 4 kişi ve minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 3'ü ağır 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Minibüs şoförünün yakını olduğu öğrenilen Uğur Sekmen isimli vatandaş, "Lüks araç makas atarak ilerliyormuş. Bize çarpmadan önce de neredeyse az geride başka bir kazaya karışacakmış. Bizim minibüsteki yolculardan 2'si hafif yaralı, lüks araç içerisinde ise 4 kişi olduğunu biliyoruz onlar da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış. Kısıtlama günü hız yapmasalar zaten bu kaza meydana gelmezdi" dedi.

Kazaya karışan minibüs şoförünün ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

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