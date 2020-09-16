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İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu
Son dakika haberi... İstanbul Merkezli 34 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda içlerinde muvazzaf askerlerinde bulunduğu 106 şüpheli gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır detayları aktardı.
OPERASYON DEVAM EDİYOR
İstanbul Merkezli 34 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda içlerinde muvazzaf askerlerinde bulunduğu 106 şüpheli gözaltına alındı.
OPERASYON DEVAM EDİYOR
FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 132 kişiden 106'sı yakalandı. Operasyonlar sürüyor.