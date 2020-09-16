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İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu

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Giriş: 16.09.2020 11:01
Güncelleme:16.09.2020 11:08
Son dakika haberi... İstanbul Merkezli 34 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda içlerinde muvazzaf askerlerinde bulunduğu 106 şüpheli gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır detayları aktardı.

İstanbul Merkezli 34 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda içlerinde muvazzaf askerlerinde bulunduğu 106 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 132 kişiden 106'sı yakalandı. Operasyonlar sürüyor.

İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu
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