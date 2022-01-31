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İstanbul Maltepe’de otomobil bariyere ok gibi saplandı

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Giriş: 31.01.2022 02:00
İstanbul Maltepe'de gizli buzlanma sonucu kayan otomobil bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu bariyerlere ok gibi saplanan otomobil içerisinde sürücü yaralandı. Yaralı şoför çevredeki hastaneye kaldırıldı. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza, saat 22:45 sıralarında Maltepe Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük-Samandıra Yolu ve İdealtepe Yolu'nun yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 TA 6654 plakalı Citroen marka otomobil sürücüsü Engin Cafer Altun (27) yolda seyir halindeyken gizli buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybederek yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.

Bariyelere ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü, otomobil içerisine giren bariyerler nedeniyle sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü otomobil içerisinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralının ilk müdahalesinin olay yerinden yapılmasından sonra çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri başka bir kaza olmaması için kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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