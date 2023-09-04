İstanbul Maltepe'de orman yangını! Ekipler seferber oldu

Son dakika haberine göre İstanbul Maltepe'de bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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