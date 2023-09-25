İstanbul Maltepe'de oltayla köpek balığı yakaladı! Böyle denize attı

İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Maltepe sahilde balık tutan vatandaşların oltasına takılan köpek balığı hayrete düşürdü. O anlar cep telefonu kamerasıya kayda alındı. Yavu köpek balığını tekrar denize böyle attı.

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