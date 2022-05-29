29 Mayıs 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul kuşatmasının üssü: Rumeli Hisarı
Rumeli Hisarı İstanbul'un fethinde şüphesiz büyük pay sahibi olan mekanlardan biri. A Haber muhabiri Pınar Özenç o noktadan detayları aktardı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Usta, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.