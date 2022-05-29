İstanbul kuşatmasının üssü: Rumeli Hisarı

Rumeli Hisarı İstanbul'un fethinde şüphesiz büyük pay sahibi olan mekanlardan biri. A Haber muhabiri Pınar Özenç o noktadan detayları aktardı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Usta, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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