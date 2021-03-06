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İstanbul kırmızıya döner mi? Cumartesi yasak gelecek mi? A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 06.03.2021 23:55
Güncelleme:06.03.2021 23:56
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan verileri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. İlhan, Bakan Koca tarafında yayınlanan verilerin bir uyarı niteliğinde olduğunu şu andaki verileri göre İstanbul'un çok yüksek riskli iller gurubunda olduğunu ama kararların 15 günde bir güncelleneceği için önümüzdeki haftanın verilerinin bekleneceğini söyledi.

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