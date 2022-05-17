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İstanbul Kadıköy'de vatandaşlar isyan etti! Geç gelen İETT aracının önünü kesti

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Giriş: 17.05.2022 20:42
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) himayesindeki İETT'de arızalar yetmezmiş gibi şimdi de hizmet saatlerinde sıkıntı yaşanıyor. Kadıköy Uzunçayır otobüs durağında uzun süredir İETT otobüsü beklediğini belirten vatandaşlar yolu araç geçişine kapattı ve haklı tepkilerini dile getirdiler. Olay yerine güvenlik amacıyla polis ekipleri sevk edildi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy Uzunçayır İETT otobüs duraklarında iş çıkışı yoğunluk oluşturan vatandaşlar, otobüslerin duraklara geç gelmesi sonrası yolu kapattı.

Vatandaşlar ile İETT sürücüleri arasında sözlü tartışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Araç trafiğine kapatılan yol polis ekiplerinin müdahalesi sonrası yeniden açıldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ GELDİ

Uzun süredir otobüs beklediğini belirten Tarık Şahin adlı vatandaş, "Yaklaşık 1,5 saattir buradayım. Sultanbeyli'ye giden İETT aracının uzun süredir gelmediğini belirten yaklaşık300 kişi yolu kapattı. Çok sayıda polis ekibi geldi. Yolu kapatanların dediğine göre; yaklaşık 1 saattir otobüs gelmiyormuş. Normalde 20 dakikada bir gelmesi gerekiyor. Polis ekipleri gelince kısa sürede yol yeniden açıldı" diye konuştu.

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