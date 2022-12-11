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İstanbul için "tam fırtına" uyarısı

A Haber
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Giriş: 11.12.2022 14:37
Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodosun şiddetini artırması bekleniyor. Meteoroloji yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.
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