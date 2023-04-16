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İstanbul için korkutan uyarı: 2050 yılına kadar Boğaz'daki yalıları su basmış olacak

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Giriş: 16.04.2023 12:58
Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Marmara Denizi'nde 2050 yılına kadar su seviyesinde en az 50 santimetre civarında yükselme görüyor olacağız; Boğaz'daki yalıları su basmış olacak" dedi.
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