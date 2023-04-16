16 Nisan 2023, Pazar
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İstanbul için korkutan uyarı: 2050 yılına kadar Boğaz'daki yalıları su basmış olacak
Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Marmara Denizi'nde 2050 yılına kadar su seviyesinde en az 50 santimetre civarında yükselme görüyor olacağız; Boğaz'daki yalıları su basmış olacak" dedi.