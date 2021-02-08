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İstanbul için fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı?
Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı yapıldı. Peki hava durumu nasıl olacak? Megakentte trafikte son durum ne? Yoğunluk var mı? A Haber muhabiri Erdal Kuruçay detayları aktardı.
Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı yapıldı. Peki hava durumu nasıl olacak? Megakentte trafikte son durum ne? Yoğunluk var mı? A Haber muhabiri Erdal Kuruçay detayları aktardı.