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İstanbul için fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı?

A Haber
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Giriş: 08.02.2021 08:40
Güncelleme:08.02.2021 08:45
Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı yapıldı. Peki hava durumu nasıl olacak? Megakentte trafikte son durum ne? Yoğunluk var mı? A Haber muhabiri Erdal Kuruçay detayları aktardı.

Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı yapıldı. Peki hava durumu nasıl olacak? Megakentte trafikte son durum ne? Yoğunluk var mı? A Haber muhabiri Erdal Kuruçay detayları aktardı.

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