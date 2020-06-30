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İstanbul Havalimanı'nın golf araçları Denizli'de üretiliyor | Video

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Giriş: 30.06.2020 17:00
Güncelleme:30.06.2020 17:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yerli ve milli' vurgusuna Türkiye'deki yüzlerce özel şirketten destek geldi. Birçok firma şimdiye kadar Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracak projeleri hayata geçirdi. Bu kapsamda Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki özel bir firma, tamamen kendi imkanlarıyla İstanbul Havalimanı'nın iç ulaşımında sağlanan araçları üretiyor. Türkiye, yerli ve milli atılımlarıyla hızla gelişen ülkelerden biri oldu. Savunma, enerji ve teknolojide birçok firma tarafından geliştirilen milli değerler Türkiye'nin gücüne güç kattı. Dünyanın büyük hayranlıkla takip ettiği İstanbul Havalimanı'nın iç ulaşımını sağlayan golf araçları, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bulunan özel bir firma tarafından tamamen yerli ve milli olarak çıkıyor. A Haber canlı yayınında konuşan firma sahibi Haluk Şahin "4 saatlik şarjla 80 kilometre giden bu araçların biz menzillerini daha çok 150 kilometreye çıkartarak geliştirmeyi hedefliyoruz. Havalimanının artan taleplerini karşılamak için ayakta 40-50 yolcu taşıyan araçları üretmek için çalışıyoruz." dedi.
İstanbul Havalimanı'nın golf araçları Denizli'de üretiliyor
İstanbul Havalimanı'nın golf araçları Denizli'de üretiliyor
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