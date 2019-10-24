İstanbul Havalimanı’nda seyir halindeki VIP araç alev alev böyle yandı

İstanbul Havalimanı'nda giden yolcu kısmına doğru seyir eden VIP araçta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yanan aracın freninin boşaldığını gören trafik polisi ekiplerinin yolu keserek aracı durdurması olası bir faciayı önledi. Polis ekiplerinin yanan aracı durdurma anları saniye saniye kameralara yansıdı.