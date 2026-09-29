Gülistan Doku soruşturmasında yeni bilgi! Eski Vali Sonel'in bavullarında ne vardı?

Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir detay gündeme geldi. Tutuklanan jandarma komutanının eşi Burçin Kahraman'ın ifadesinde, eski Vali Tuncay Sonel ve ailesiyle gerçekleştirilen Japonya tatili ile otelden ayrılırken verilen iki büyük bavuldan bahsettiği öğrenildi. Bavulların içeriğine ilişkin soruşturma kapsamındaki incelemeler sürüyor. Gülistan Doku soruşturmasındaki yeni gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.